عاجل رسميا.. الزمالك يخسر لقب الدوري المصري بعد فوز الأهلي أمام الحرس

فقد نادي الزمالك، حظوظه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022 - 2023، بعد فوز النادي الأهلي على حرس الحدود.

وبفوز النادي الأهلي على حرس الحدود، فقد نادي الزمالك حظوظه في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

أقصى نقطة إليها الزمالك في الدوري هذا الموسمأقصى نقطة يستطيع نادي الزمالك، الوصول إليها هذا الموسم هي الـ65 في حال الفوز بالـ4 مباريات المتبقية له هذا الموسم، وهي النقطة الذي وصل إليها النادي الأهلي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا