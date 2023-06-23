تكريم أشرف زكي في كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية بالإسكندرية

كرمت كلية اللغات والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، خلال فعاليات مشروعات التخرج لعام 2023 وذلك لمشاركته في لجنة تحكيم المشروعات التي شاركت فيها الدكتورة ماجي الحلوني، أستاذ الإذاعة والتليفزيون العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة، والممثلة سما إبراهيم.

إشادة بمشروعات التخرج

أشاد المحكمون بمستوى المشروعات التي تصل إلي حد العمل الاحترافي والزوايا المختلفة التي تناولتها ودورها في تسليط الضوء ومناقشة قضايا هامة في المجتمع المصري يجب علي الإعلام التركيز عليها.

وأهدى الطلاب درعا إلى عميدة الكلية تقديرا لجهودها المبذولة ودعمها الدائم، ومن جنبها قامت بشكرهم والثناء علي المشروعات والعمل الدائم الذي قام به الأساتذة بالكلية الذي أثمر عن تلك الجودة العالية بالإضافة إلي شكر وتكريم لجنة التحكيم وإعطائهم درع الأكاديمية، وأيضا إعطاء شهادات تقدير إلي جميع المشاركين في التمثيل في المشروعات.

مشروعات تخرج كليات الإعلام

الجدير بالذكر أن العرض تتضمن 5 مشروعات تتنوع بين الأفلام القصيرة مثل ستراتا، واستدعاء ولي أمر، وكيميت، وأفلام وثائقية مثل حبر علني، وحملات توعوية مثل مأوى، وتستعرض تلك المشروعات العديد من القضايا مثل الرفق بالحيوانات، وتأثير الأزمة الاقتصادية على الطبقات المختلفة في المجتمع المصري، ومشكلة عمالة الأطفال وترك التعليم، وأهم التحقيقات الاستقصائية التي حصلت علي جوائز، واكتشاف الأماكن المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتورة بسنت عطية رئيس القسم، ومحاضرين القسم الدكتورة داليا عثمان، والدكتورة شدوان شيبة، والدكتورة رجاء الغمراوي والدكتور عمرو عبيد، وأعضاء الهيئة المعاونة.