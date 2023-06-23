إسقاط مسيرة فوق مدينة كورسك الروسية

أسقط الدفاع الجوي الروسي، طائرة مسيرة فوق مدينة كورسك، المجاورة للحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

روسيا تسقط مسيرات أوكرانيا

وفي 2 يونيو الجاري، أسقطت وسائل الدفاع الجوي الروسي، عدة طائرات مسيرة أوكرانية عدة قرب مدينة كورسك المجاورة للحدود مع أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قصف روسي على أوكرانيا

وفي وقت سابق، قصفت القوات الروسية مواقع القوات الأوكرانية، براجمات الصواريخ«بي إم 21» على اتجاه كراسني ليمان، وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية.

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، إن «كييف»، تختار أهدافها العسكرية وتنفذها بنفسها، وأوضح المتحدث باسم وزرة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، باتريك رايدر، تعليقا على قصف القوات الأوكرانية لجسر تشونجار على الحدود في شبه جزيرة القرم» التي أعلنت «موسكو» في عام 2014، ضمها إلى اراضي «روسيا الاتحادية»، إن هذه معركة الأوكران.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن الأوكران، يختارون الأهداف وينفذون العمليات.