جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة إلى قرى مطوبس ضمن حياة كريمة

أطلقت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية توعوية تنموية شاملة إلى قرية خليج بحري وقرية الروس والقرى المجاورة بمركز مطوبس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمراراً لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى المختلفة على مستوى محافظة كفر الشيخ.

المساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة في تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية في بناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع داخل قرى محافظة كفر الشيخ في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة، وحازم عياد، من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

توفير العلاج والكشف على مجموعة كبيرة من المواطنين

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري وطب الأسنان والتمريض والصيدلة، حيث تم توفير العلاج والكشف على مجموعة كبيرة من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب»، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ في العملية التنظيمية للقافلة.

كما عقدت كلية الزراعة ندوة توعوية بعنوان «مبادرة حياة كريمة لقرى مركز مطوبس.. إنجازات ودلالات» حاضر فيها الدكتور طارق عطية، أستاذ التنمية الريفية ومدير مركز إدارة الموارد البشرية والتعليم المستمر بالجامعة، كما تناول الدكتور متولي محفوظ، سالم أستاذ النبات الزراعي المساعد بكلية الزراعة، تغذية النباتات وأهمية ودور العناصر الغذائية للنبات.

عقد ندوات توعوية على هامش القافلة الطبية

وعقدت كلية التربية ندوة توعوية عن الحد من العنف الأسرى لبناء طفولة سوية حاضرت فيها الدكتورة إيمان محمد ربيع، وتناولت الدكتورة أمل السعد حتاتة، بناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، وجهود الدولة في إعادة بناء وتأهيل الإنسان المصرى بما يتوافق توجيهات فخامة الرئيس، وقامت كلية التربية النوعية بعقد ورشة عمل لتدريب السيدات وتنمية مهارتهن بحرفة النسيج التي من الممكن أنّ تكون نواة لمشروع متناهي الصغر كي تُدر دخل على أسرهم، وعقدت كلية التربية الرياضية ندوة توعوية عن أهمية الرياضية في بناء حياة اجتماعية ناجحة حاضرها الدكتور أحمد سليمان، والدكتورة غادة الحمضى.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الشاملة، لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والاهتمام بهم على الوجه الأكمل انطلاقًا من دور الجامعة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، لافتاً أنّ القافلة تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتخفيف العبء عن المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.

القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس

وأوضح «دسوقي» أنّ القافلة تضم نُخبة من أعضاء هيئة التدريس يُمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والتمريض والتربية والتربية الرياضية والتربية النوعية والزراعة والحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى صندوق مكافحة الإدمان.

ووجّه «دسوقي»، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ، بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان، وتوعية الموطنين من خلال عقد الندوات وورش العمل التى تخدم هذه القرى وتعمل على تنمية مهاراتهم.

إجراء الكشف الطبي على 2021 حالة

وصرحت الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقررة المجلس القومي للمرأة، أنّ القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، وأجرت الكشف الطبي على 2021 حالة من أبناء قرية خليج بحري وقرية الروس والقرى المجاورة، بمركز مطوبس، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، وتحويل بعض الحالات إلى مستشفى الجامعة.