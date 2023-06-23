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دار الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها تناول الدواء المخدر بغرض العلاج

كتب:

محمد أباظة
07:39 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
حكم تناول الدواء المخدر

حكم تناول الدواء المخدر

يلجأ البعض من المصابين بأمراض معينة لتناول الدواء المخدر بغرض العلاج أو تخفيف ألم المرض، والذي قد يكون له أضرار عليهم أو يجعلهم، يعتادون الحصول عليه بشكل مستمر، ولكن لا يعلم البعض منهم ما هو حكم تناول العلاجات المخدرة بغرض العلاج، وهو ما تجيب عنه دار الإفتاء المصرية.

حكم تناول الدواء المخدر بغرض العلاج

وأوضحت دار الإفتاء، في منشور لها غبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، في الإجابة على حكم تناول الأدوية المخدرة بغرض العلاج، أنه لا يجوز شرعًا تناول الدواء المخدِّر بقصد التداوي والعلاج إلا في حالة واحدة.

حالة واحدة يجوز فيها تناول الدواء المخدر بغرض العلاج

وقالت دار الإفتاء، إن هذه الحالة الوحيدة لتناول الدواء المخدر بغرض العلاج، إذا تعيَّن العلاج بهذه المواد المخدرة بإشراف طبي موثوق معتمد، ويجب على المريض ألا يتجاوز الجرعة الطبية الموصوفة.

وتوضح دار الإفتاء حكم التعامل مع الأدوية المخدرة بغرض العلاج من الناحية الشرعية، وذلك لأن البعض يلجأ لها دون أن تصريح طبي لذلك، ما قد يؤدي لمشكلات صحية أو التسبب في الإدمان.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.