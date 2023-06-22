أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لـ قناة الناس: الحكمة الربانية من الحج هي الامتثال لطاعة الله

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في برنامج «فتاوى الناس»، على قناة الناس، إن الحكمة الربانية من حج البيت هو الامتثال لطاعة الله، إذ يخرج الإنسان من منزله وينتقل إلى مكان آخر الأمر الذي يكلفه مشقة بدنية ونفقة مالية.

مناسك الحج مردها إلى طاعة الله

وأضاف: «الأمر كله في الحج مرده إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أن مناسك الحج جميعها مردها إلى طاعة الله».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.