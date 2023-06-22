هل يمكن التطيب بعد الإحرام؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب عبر قناة الناس

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في برنامج «فتاوى الناس» على قناة الناس، إن الحاج إذا تطيب في الثوب أو في البدن وبقي هذا التطيب طول مدة الحج، فلا مانع من ذلك، لافتًا إلى أن الحاج ممنوع من الاستعمال وليس بقاء أثر الاستعمال.

السنة في الإحرام

وأضاف: «السنة في الإحرام هي أن أغتسل ثم ارتدي ملابس الإحرام وأتطيب ثم أصلي ركعتين ثم ألبي بنية الإحرام، وأقول (لبيك اللهم عمرة) أو (لبيك اللهم حجة)، وبمجرد أن أقول (لبيك اللهم عمرة) أو (لبيك اللهم حجة)، وبمجرد أن أقول ذلك فقد أحرمت».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.