وصية مؤثرة من أمين «فتوى الإفتاء» لسيدة تبكي على موت ولدها عبر قناة الناس

بكت متصلة على ابنها الفقيد سائلة هل يعذب بسبب بكائها وحزنها عليه؟، وذلك خلال اتصالها ببرنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس.

وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال المتصلة بوصية مؤثرة، قائلا: «إذا قبل الله روح ولد عبده قال لملائكته يا ملائكتي ماذا قال عبدي؟، يقولون يا رب والله أعلم بما قال، حمدك واسترجع، فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد».

وصية مؤثرة للمتصلة

وتابع: «أول شيء تفعليه، والحمد لله أنك راضية، وهذا يكفي بإذن الله، وكلمة إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، يكفي، وهذه الكلمة من بلاغات القرآن الكريم، فإننا لا نملك من أنفسنا شيئاً، كلنا ما نملك لله سبحانه وتعالى، وهذه عطية أعطاها الله ثم أخذها، فهنيئا لمن صبر على فقد حبيب أو عزيز أو ابن».

وواصل: «نسأل ربنا الصبر، ويوم القيامة هتكوني معاه في الجنة، وربنا يكتب لك الأجر وفقد هذا الابن الغالي».