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ثوران بركان كليوتشيفسكوي في روسيا

كتب:

حسن رمضان
03:51 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
بركان كليوتشيفسكوي

بركان كليوتشيفسكوي

أعلنت السلطات في روسيا، فجر اليوم الجمعة، بدء ثوران بركان كليوتشيفسكوي، في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وقالت رئيسة مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للانفجار البركاني في معهد علم البراكين والزلازل، أولجا جيرينا، إن انفجارا من نوع سترومبوليان، بدأ في بركان كليوتشيفسكوي.

ثوران بركان في روسيا

وأضافت جيرينا، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أنه لم يتم رصد انبعاثات الرماد بعد. 

الثوران الأسترومبولي هو ثوران بركاني ذو مستوى منخفض نسبيًا، فيما يتكون من قذف جمرات متوهجة على ارتفاعات تتراوح من عشرات إلى مئات الأمتار.

أعلى بركان نشط في أوراسيا

بركان كليوتشيفسكوي، أعلى بركان نشط في أوراسيا، ويبلغ ارتفاع الجبل حوالي 4850 مترًا.

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