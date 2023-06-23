ثوران بركان كليوتشيفسكوي في روسيا

أعلنت السلطات في روسيا، فجر اليوم الجمعة، بدء ثوران بركان كليوتشيفسكوي، في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وقالت رئيسة مجموعة كامتشاتكا للاستجابة للانفجار البركاني في معهد علم البراكين والزلازل، أولجا جيرينا، إن انفجارا من نوع سترومبوليان، بدأ في بركان كليوتشيفسكوي.

ثوران بركان في روسيا

وأضافت جيرينا، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، أنه لم يتم رصد انبعاثات الرماد بعد.

الثوران الأسترومبولي هو ثوران بركاني ذو مستوى منخفض نسبيًا، فيما يتكون من قذف جمرات متوهجة على ارتفاعات تتراوح من عشرات إلى مئات الأمتار.

أعلى بركان نشط في أوراسيا

بركان كليوتشيفسكوي، أعلى بركان نشط في أوراسيا، ويبلغ ارتفاع الجبل حوالي 4850 مترًا.