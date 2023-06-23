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خبير اقتصادي: قمة باريس تهدف لإعادة صياغة التمويل على مستوى العالم

كتب:

أحمد حامد دياب
05:36 ص | الجمعة 23 يونيو 2023
قمة التمويل العالمي

قمة التمويل العالمي

علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بالعاصمة الفرنسية باريس مؤكدًا أن هذه القمة هدفها دعم المشروعات التنموية في الدول النامية، موضحا أن العالم شهد أزمات اقتصادية متتالية خلال الثلاث سنوات الماضية وهذه اللأزمات أثرت على الدول النامية وخفض النمو وارتفاع التضخم.

الهدف من قمة باريس إعادة صياغة التمويل على مستوى العالم

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» أن الهدف من قمة باريس إعادة صياغة التمويل على مستوى العالم وإعادة دعم الدول الفقيرة وزيادة معدلات الدخل وتقليل معدلات الفقر ووجود آلية بين الدول الغنية والفقيرة مما يعود بفائدة على الطرفين.

المشروعات التنموية ستساعد على تخفيض الهجرة غير الشرعية

وأشار إلى أن ما تتوصل له هذه القمة العالمية سيساعد على تقليل حدة الفقر وتوطين التكنولوجيا ويفيد الدول الغنية في ايجاد اسواق جديدة للسلع في الدول النامية، لافتًا إلى أن المشروعات التنموية ستساعد على تخفيض الهجرة غير الشرعية من الدول النامية.

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