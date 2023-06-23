إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية فجر اليوم الجمعة، حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

إعادة تشغيل نظام الدفاع الجوي في كورسك

وفي وقت سابق، أعادت السلطات الروسية، تشغيل نظام الدفاع الجوي مرة أخرى خلال الليل في مقاطعة كورسك الروسية، وفقا لما أعلنه الحاكم رومان ستاروفويت، عبر «تليجرم».

وقالت «واشنطن»، إن بلادها لا تقدم أسلحة متقدمة ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا لعدم التعارض مع قيود توريد القنابل العنقودية، مضيفة على لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا، لورا كوبر، إن السبب وراء عدم رؤية تقدم في توفير هذه القدرات يرتبط بالقيود المفروضة من قبل الكونجرس والقلق بشأن وحدة الحلفاء، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، تلقت في وقت سابق، طلبا من الدنمارك لدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات «إف 16» المقاتلة، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع «البنتاجون» باتريك رايدر، إلى أن المسألة قيد النظر حاليا.

الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا ينسق تدريب الأوكرانيين على استخدام «إف 16»

وأضافت رايدر أن الدنمارك وهولندا تقودان تحالفا أوروبيا ينسق تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام «إف 16»، وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون»، إلى أن «واشنطن» تتوقع أن بحلول نهاية العام الجاري 2023، من الواضح أن التدريب سيبدأ في مكان ما في أوروبا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أوضحت منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، أنه لا يزال يتعين على السلطات الأمريكية تدمير آخر مستودع للأسلحة الكيماوية على أراضيها، مضيفة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن سيتم، سيتم التخلص من آخر مخزون من الأسلحة الكيماوية في ولاية كنتاكي خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.