تفاصيل الوساطة الإفريقية في الأزمة الروسية الأوكرانية.. تقودها 6 دول برئاسة مصر

دخلت عدة دول إفريقية بقوة على خط جهود تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، التي خلفت تداعيات سلبية على العالم بأثره، كان النصيب الأكبر منها على القارة السمراء، في وقت تكافح القارة لإنعاش اقتصادها الذي تأثر بجائحة كورونا.

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، فيديوجرافًا، اليوم الأحد، عن تفاصيل الوساطة الإفريقية لحل الأزمة، من خلال المبادرة التي يقودها رؤساء 6 دول هي مصر وجنوب إفريقيا وجزر القُمُر والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي وزامبيا والسنغال وأوغندا.

شارك رؤساء الدول الست في اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، للتباحث حول مبادرة الوساطة، وأعلنوا عزمهم زيارة روسيا وأوكرانيا -في أقرب وقت ممكن- للمساعدة في إيجاد حل للنزاع بين البلدين.