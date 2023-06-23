سفير مصر بباريس: الشركات الفرنسية حريصة على تطوير استثماراتها بالقاهرة

أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر في باريس، أن الشركات الفرنسية تحرص على تحسين وتطوير استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل خلال تواجده في باريس مسؤولي أكبر شركتين في فرنسا، منهما أكبر شركة شحن على مستوى العالم.

هناك حرص على مراجعة نظام عمل مؤسسات التمويل الدولية

وتحدث خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ندى رضا في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC» عن الهدف من قمة التمويل العالمي الجديد في باريس مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من القمة هو إعادة النظر في مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة الدول الأفريقية على تجاوز الأزمات الاقتصادية مؤكدًا أن الدول النامية تعاني من عدة ملفات في مجال الأمن الغذائي وأمن الطاقة، لذلك كان هناك حرص على مراجعة نظام عمل مؤسسات التمويل الدولية لإتاحة مزيد من التمويل الميسر لمساعدة الدول النامية على تخطي الأزمة التي تعاني منها منذ جائحة كورونا.

ماكرون يستقبل الرئيس السيسي

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي كان حريصا على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد يستهدف مساعدة الدول النامية في مشروعات الطاقة المتجددة.