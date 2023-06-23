سماع دوي انفجارات في غرب أوكرانيا

دوت انفجارات في منطقة خميلنيتسكي الواقعة غرب أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الجمعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن سلاح الطيران الروسي لا يترك أي فرصة للجيش الأوكراني للمناورة، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تعاني من العجز في قدرات الدفاع الجوي، ولا يتوفر لديها طيران خاص بها.

وأضافت «بيلد»، أن نسبة الجنود المجهزين بمعدات عسكرية غربية لا تتجاوز 10-15% فقط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

انزعاج بريطاني من «واشنطن».. والسبب منصب الأمين العام لـ«الناتو»

بدورها، أعربت مصادر حكومية بريطانية عن انزعاجها من القرار الأمريكي بمنع ترشيح وزير الدفاع بن والاس لمنصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، وقالت إن الأمر قد يضر بالعلاقة الخاصة بين «واشنطن» و«لندن»

وفي سياق متصل، أعد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار نص على اعتبار استخدام روسيا المحتمل للسلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا أمرا مساويا للهجوم على حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأشار السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، في مؤتمر صحفي، إلى تقديم مشروع القرار نص على أنه إذا فجرت «موسكو» أو «مينسك» جهازًا نوويًا في أوكرانيا لوقف هجوم مضاد أو كسر إرادة الشعب الأوكراني، فيجب اعتبار مثل هذا الهجوم بمثابة هجوم على حلف «الناتو».

جراهام: أوكرانيا تبحث حاليا عن نقاط الضعف في دفاعات روسيا

وأضاف جراهام، أن تبني القرار سيكون إشارة لـ«موسكو» بأن استخدام الأسلحة النووية سيؤدي إلى حرب مع حلف شمال الأطلسي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشار السناتور الجمهوري، إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي جو بايدن بأن خطر استخدام روسيا للسلاح النووي واقعي، معتبرا أن القوات الأوكرانية تبحث حاليا عن نقاط الضعف في الدفاعات الروسية لتحقيق النجاح.

اقتصاديا، اقترح وزير الزراعة المجري، إشتفان ناد، بعد مباحثات أجراها في العاصمة البولندية «وارسو» مع نظيره البولندي روبرت تيلوس، توسيع مبادرة حبوب البحر الأسود «صفقة الحبوب» لأوكرانيا من خلال زيادة عدد طرق النقل البحري المستخدمة.