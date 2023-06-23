خفر السواحل الأمريكي يكشف مصير حطام الغواصة المفقودة تيتان

تعرضت الغواصة تيتان لانفجار أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وهم ستوكتون راش، الرئيس التنفيذي ومؤسس لشركة Ocean Gate التي قادت الرحلة والغواص الفرنسي بول هنري نارجوليه والملياردير الباكستاني شاهزاده داود ونجله سليمان، ورجل الأعمال البريطاني المقيم في الإمارات، هاميش هاردينج والذي يمتلك شركة عالمية لأعمال سمسرة الطائرات الخاصة.

بقايا الغواصة تم العثور عليها قرب حطام تيتانيك في قاع البحر

ويتساءل كثيرون عن مصير حطام الغواصة المفقودة والتي أعلن خفر السواحل الأمريكي أمس الخميس أنه عثر عليها.

وبحسب «العربية» فإن بقايا الغواصة تم العثور عليها قرب حطام تيتانيك في قاع البحر على بعد حوالي 487 مترا من سفينة تيتانيك، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق وجار العمل حاليًا على جمع حطام الغواصة ومحاولات الوصول لجثامين الضحايا.

تعازي لأسر ضحايا الغواصة تيتان

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الضحايا الخمسة الذين كانوا على متنها، موضحًا أن العمل جار على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.