وظائف القوى العاملة في 10 محافظات.. رواتب تصل إلى 15 ألف جنيه

أعلنت مديريات القوى العاملة في 10 محافظات، وظائف خالية للشباب من الجنسين بمختلف الأماكن، حيث توفر الشركات المعلنة إقامة للمغتربين وبدل انتقال، جاء ذلك ضمن نشرة وظائف القوى العاملة 2023 لشهر يونيو.

وتشمل وظائف القوى العاملة فرص عمل للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ولا يشترط الخبرة، مع توفير تأمين طبي واجتماعي، وبدل وجبة وبدل مواصلات.

وظائف القوى العاملة 2023 بالمحافظات

وظائف القوى العاملة المعلنة بنشرة توظيف 2023 تطلب الآتي: «مهندسين ومدرسين وعمال وسائقين ومسئولي مطاعم ومختلف المهن المتعلقة بالسياحة»، والعديد من التخصصات فى 44 مؤسسة خاصة، ويجرى التقديم إليها عبر مديرية القوى العاملة التابع لها المتقدم للوظيفة.

خريطة وظائف القوى العامة

وتنشر «الوطن» خريطة وظائف القوى العاملة للشباب براتب حتى 15 ألف جنيه، منها:

- شركة مشروعات غذائية بالقاهرة تطلب 25 شيف مطبخ و25 شيف مشويات براتب يبدأ من 15 ألف جنيه، وخبرة من 3 حتى 12 عاما، من سن 18 حتى 35 عاما للمؤهلات العليا والمتوسطة، وتوفير تأمين اجتماعي وصحي وإقامة للمغتربين.

وظائف خالية للشباب

- شركة ملابس بالقليوبية تطلب عمال ماكينات بدون خبرة وعمال تشطيب براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه من 18 حتى 40 عاما مع توفير تأمين اجتماعي.

- شركة استثمارية بالشرقية تطلب عمال ومحاسبين بمؤهلات عليا ومتوسطة، براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه مع توفير طبي واجتماعي.

- شركة بأسيوط تطلب منسقين ممرات، براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه للمؤهلات العليا والمتوسطة، مع توفير حوافز وتأمين اجتماعي وطبي.

- شركة أمن بالجيزة، تطلب 50 موظف أمن، خبرة 5 سنوات، براتب يبدأ من 6700 جنيه، مع توفير سكن للمغتربين، وبدل انتقال ووجبة يوميا وتأمين صحي واجتماعي.