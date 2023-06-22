«الشباب والرياضة» تعلن وظائف خالية في إحدى الشركات العقارية.. اعرف المطلوب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، وظائف خالية في إحدى الشركات العقارية، لذا نوضح خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- مكان العمل يكون في القاهرة الجديدة- الشيخ زايد- الزقازيق - المعادي.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على بكالوريوس من جامعات عالمية (AUC / GUC / BUE / MSA / MIU / AAST).

- لديه خبرة 3 سنوات.

- يجيد اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى للسن 32 عاما للذكور والإناث.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب مجزي.

- تمنح الشركة للعاملين بها مكافآت.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين يومين إجازة أسبوعية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المتاحة، الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور المعلن به عن الوظيفة، ثم إرسال السيرة الذاتية على اللينك الخاص بالوظائف.