وظائف القوى العاملة 2023 للشباب وذوي الهمم.. الشروط والمميزات

أعلنت وزارة العمل، عن تفاصيل فرص عمل جديدة للشباب ولذوي الهمم، وهو ما زاد التساؤلات حول تفاصيل وظائف القوى العاملة 2023، وأبرز الشروط والتخصصات المطلوبة وفقا لما ذكرته الوزارة في بيان لها.

وتتوافر وظائف القوى العاملة 2023، في محافظة الإسكندرية، في شركة أماكن للخدمات المالية، مع توافر بعض الشروط في المتقدمين، وفقا لما كشفته وزارة العمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف القوى العاملة 2023

ويجب توافر بعض الشروط للمتقدمين لشغل وظائف القوى العاملة 2023، بشركة أمان للخدمات المالية.

يتم قبول حملة المؤهلات المتوسطة والعليا وذلك برواتب مجزية.

ومن مميزات الوظائف توفير تأمين صحى واجتماعي.

يتم قبول الشباب من سن 19 إلى 45 سنة.

يتم قبول ذوي الخبرة وبدون.

وتطلب الشركة شغل مهنة مندوب مبيعات، وموظف إداري مع توافر فرص لذوي الهمم.

وقالت وزارة العمل، إن الإعلان عن وظائف في شركات مختلفة بشكل دوري يأتي في إطار جهود المديرية بالإسكندرية لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم وحقيقية وفرص تدريب مهني تساهم في دخولهم سوق العمل الداخلي والخارجي والمشاركة في التنمية.

كيفية التقديم على الوظائف

ويمكن التقديم على تلك الفرص عن طريق الذهاب إلى إدارة بحوث العمالة بديوان عام المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى متفرع من شارع مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء بسموحة.