وظائف خالية للمهندسين بالمحافظات.. براتب يصل 6 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن وظائف خالية في 10 محافظات، وتضمنت نشرة يوليو فرص عمل خالية للمهندسين على أن يستفيد الفرد بتأمين صحي واجتماعي مع إقامة للمغتربين وانتقالات، للذكور والإناث بداية من 22 عاما، بخبرة وبدون خبرة في عدة تخصصات هندسية مابين مهندسين إنتاج وكهرباء ومكيانيكا وعمارة ومكياترونكس.

وظائف خالية للمهندسين

يمكن التقديم على الوظائف الخالية المعلنة للمهندسين عن طريق تقديم السيرة الذاتية لمديرية القوى العاملة التابع لها المهندس موضحا بها اسم الوظيفة المطلوبة وبيانات التواصل مع صاحب الطلب ليتم التواصل مع من تنطبق عليهم شروط الوظيفة لضمان حقوق المهندس وصاحب العمل.

خريطة وظائف المهندسين بالقوى العاملة

تنشر «الوطن» خريطة الوظائف الخالية للمهندسين بالمحافظات وفقا لنشرة توظيف القوى العاملة كالتالي،

-شركة لصناعة النسيج بالشرقية تطلب عدة وظائف خالية لمهندسين منها مهندسين نسيج براتب 5 آلاف جنيه وإنتاج براتب 6 آلاف جنيه وكيمياء براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، خبرة من 3 حتى 5 سنوات سن من 35 حتى 40 عاما مع توفير تأمين طبي واجتماعي.

وظائف خالية لمهندسي الكهرباء والميكانيكا

-شركة صناعات زجاجية تطلب 31 مهندس كهرباء وميكانيكا مع توفير مواصلات من العاشر للقاهرة وتحديد الراتب بالمقابلة، وفقا للخبرة مع توفير تأمين طبي واجتماعي.

-شركة هندسية بالغربية تطلب مهندسين مكتب خبرة من 3 حتى 10 سنوات براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه مع توفير تأمين طبي واجتماعي.

وظائف خالية للمهندسين بخبرة وبدون

-شركة صناعية بالقليوبية تطلب مهندسين ميكانيكا وميكارونيس خبرة 3 سنوات أو بدون ويبدأ من 25 عام حتى 35 عاما براتب يبدأ من 6 آلاف جنيه مع توفير تأمين طبي واجتماعي.

-شركة دعاية بالقليوبية تطلب مهندس مكتب فني عمارة خبرة 3 سنوات مع توفير تأمين طبي واجتماعي راتب يبدأ من 2700 جنيه.