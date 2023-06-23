حفيد أبو العينين شعيشع في ذكرى رحيله: كان يوصينا بمساعدة أهل القرآن

تحل اليوم الجمعة الذكرى الثانية عشرة على رحيل كروان دولة التلاوة القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب القراء الأسبق، وأحد أعلام دولة التلاوة، والذي وافته المنية 23 يونيو عام 2011، عن عُمر ناهز الـ88 عاما، بعدما ترك إرثا كبيرا من التلاوات القرآنية النادرة والخالدة.

«شعيشع» من الرعيل الأول لقراء القرآن الكريم

وقال محمد عوض اليماني، حفيد الشيخ أبو العينين شعيشع، لـ«الوطن»، إن جدّه القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، كان من كبار القراء، ومن أعلام دولة التلاوة، وكان يُعتبر من الرعيل الأول لقراء القرآن الكريم، لافتا أنّه كان على علاقة طيبة ووطيدة بأهله في مسقط رأسه بمدينة بيلا بكفر الشيخ، وكان يذهب إلى أهل بلدته للمشاركة في مناسباتهم الخاصة.

كان يوصي دائما بأهل القرآن

وأوضح «اليماني»، أنّ جدّه كان يوصيه دائما بمساعدة أهل القرآن، ولا سيما في مسقط رأسه بمدينة بيلا، مضيفا: «كان دايما بيوصي على القراء ويحب يعرف أحوالهم ولو حد منهم محتاج حاجة كان يقضيها له، وساهم في التحاق قراء مدينة بيلا بنقابة القراء»، مشيرا إلى أنّ ملوك ورؤساء الدول كانوا يستقبلونه استقبال الرؤساء خلال زياراته إلى الكثير من الدول العربية والإسلامية.

أبناء وأحفاد الشيخ شعيشع

وذكر «اليماني»، أنّ جده الشيخ أبو العينين شعيشع رُزق بـ3 أولاد، هم محمد حسام أبو العينين، طبيب بأمريكا، ولديه ولدان، والابن الثاني محمود أبو العينين، وكان مدير عام بالبنك الزراعي، وتوفي منذ فترة، والابنة الثالثة منى أبو العينين، تعمل مترجمة فورية، ولديها ثلاثة أبناء، داعياً الله أنّ يتغمد جدّه بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته بقدر ما أفنَى عُمره في خدمة القرآن الكريم وأهله.

من هو القارئ أبو العينين شعيشع؟

الجدير بالذكر، أن القارئ الراحل الشيخ أبو العينين شعيشع، نقيب قُراء مصر الأسبق، وُلد في 12 أغسطس من عام 1922، بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، ووافته المنية يوم الخميس 23 يونيو من عام 2011، عن عُمر ناهز 88 عاما، بعد وعكة صحية ألمت به قبل أيام من وفاته.

دُفن «شعيشع» بالمقابر المُجاورة لكلية البنات بجامعة الأزهر، في منطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وصلى عليه أهالي مدينة بيلا بكفر الشيخ صلاة الغائب في جميع مساجد المدينة في اليوم التالي لوفاته.