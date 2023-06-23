الأزهر يوضح أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام (صور)

يحرص الحجاج على الإكثار من العبادات خلال تواجدهم لأداء المناسك، ومن أهم هذه العبادات هى الدعاء، كل منهم يدعو بما يشاء ويأمل، ولذلك نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام.

أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام

وتبدأ أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام بدعاء توديع الأهل: «استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه»، وكذلك دعاء السفر: «اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا. واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعناء السفر وكابة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون».

واستكمالا للحديث عن أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام، دعاء التلبية: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريكَ لَكَ».

تعرف على أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام

أما عن دعاء الوصول إلى مكة بصيغته: كان صلى الله عليه وسلم، يقول عند دخوله مكة: «اللهم هذا البلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك، وأؤم طاعتك، متبعا لأمرك، راضيا بقدرك، مسلما الأمرك أسألك مسألة المضطر إليك، المشفق من عذابك، خائفا لعقوبتك، أن تستقبلني بعفوك، وأن تتجاوز عني برحمتك، وأن تدخلني جنتك».

وتابع مجمع البحوث الإسلامية توضيحه أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام، بالانتقال إلى دخول الحرم: «أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم»، بينما دعاء رؤية الكعبة: «اللهم أنت السّلامُ وَمِنكَ السّلامُ فَحَيْنَا رَبَّنَا بِالسّلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة ورد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا».

أما عن دعاء استلام أو محاذاة الحجر الأسود: «اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعًا لسنة نبيك»، وفي الطواف يصلي ركعتي الطواف، ويقرأ في الركعة الأولى: (قُلْ يَأْيهَا الْكَافِرُونَ) بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية، (قُلْ هُوَ الله أحد).

ما هى أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام؟

وأوضح المجمع ضمن أدعية الحج بالترتيب من بداية الإحرام، دعاء السعي: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكَ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، «ثلاث مرات».

أما عن دعا يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

دعاء رمي الجمارات: «بسم الله، والله أكبر، رغما للشيطان وحزبه وإرضاء للرحمن».

وفي النهاية طواف الوداع: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (متفق عليه).