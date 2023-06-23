دعاء أول جمعة في ذي الحجة.. «اللهم غير أقدارنا للأفضل وزين حياتنا بالستر»

تحل اليوم الجمعة الأولى من شهر ذي الحجة وهي أحد الأيام العشر الأولى المباركة من الشهر التي تتضاعف فيها الأعمال، وأفضل الأعمال التي يقوم بها الفرد هي الدعاء والابتهال والتقرب إلى الله عز وجل، وفي دعاء أول جمعة في ذي الحجة يمكن أن يدعوا المسلم الحاج أو غير الحاج خلال هذا اليوم بما يشاء.

دعاء أول جمعة في ذي الحجة

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا توجد صيغة معينة في دعاء أول جمعة في ذي الحجة، وإنما يستطيع المسلم أن يدعو بما يشاء به قلبه، ويقربه من الله عز وجل، لأن للدعاء يقرب العبد من ربه في أي وقت.

صيغ دعاء أول جمعة في ذي الحجة

ومن دعاء أول جمعة في ذي الحجة:

- اللهم في الجمعة الأولى من ذي الحجة غير أقدارنا للأفضل، وزين حياتنا بالستر، اللهم اعتق رقابنا من النار.

- اللهم في أول هذه الأيام المباركة أسألك رحمة واسعة ومغفرة تشملني وأهلي ووالديّ، وأجداي وأمواتنا وأموات المسلمين، وكل من له حق علينا يا رب العالمين.

- اللهم في أول جمعة العشر من ذي الحجة لا تجعلني وجعا لمخلوق واجعلني أسعى في خدمة الناس، اللهم أصرف عني الخذلان.

- لقد أقبلت أول جمعة في العشر من ذي الحجة، اللهم إني أسألك أن ترحمني وتغفر لي وترزقني الشفاء العاجل، اللهم اعف عن كل مريض أرهق جسده المرض.