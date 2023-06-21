أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: الذكر من أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ من أهم الأعمال التي يجب أن ينتبه الناس لها في العشر الأوائل من ذي الحجة هي الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل.

وأضاف «تمام» خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «نحن في أيام التكبير والتهليل، فقد نصحنا النبي أن نكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، وهي السنن المهجورة، حيث يجب أن نقول الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله وسبحان الله».

ثواب التهليل والتكبير

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ما أهلّ مُهل قط ولا كبّر مُكبر قط إلا بُشر، فقال الصحابة: يا رسول الله، بالجنة؟! قال نعم.. وبالتالي، فإن من يكثر بهذه الأذكار والإقبال على الله يبشر بالجنة إن شاء الله.

ثواب وِرد الذكر

ونصح تمام، المشاهدين بعمل وِرد ثابت يوميا، مثل القول الله أكبر 100 مرة، والحمد لله 100 مرة، ولا إله إلا الله 100 مرة، وسبحان الله 100 مرة، حيث يمكن النطق بها في البيت والمواصلات وأي مكان آخر.