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أمين الفتوى عبر قناة الناس: قص الشعر بالعشر الأوائل من ذي الحجة ليس حراما

كتب:

محمد عزالدين
07:19 م | الخميس 22 يونيو 2023
الشيخ عويضة عثمان

الشيخ عويضة عثمان

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين، على سؤال أحد المتصلين، والذي جاء: «قصيت شعري وأظافري في العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل ضاع على ثواب الأضحية؟».

تناقل الناس لحديث أم سلمة

وقال «عثمان»، خلال لقاء ببرنامج «مع الفتوى»، المذاع على قناة «الناس»، «لم يضع الثواب، حتى لو تعمد أن يفعل هذا، ده عند جمهور العلماء المستحب، وبعض الناس أخذت حديث أم سلمة على ظاهره، وكلما تناقلوه يزيدون عليه أشياء لذلك بعض الناس سودوا عيشة الناس في المساجد».

وتابع: «الإمام مالك قال لا شيء، اللي عاوز يقص يقص واللي مش عاوز ميقصش، بل هناك من ضعف حديث أم سلمة وعن صحته».

قص الشعر والأظافر ليس حراما

وواصل: «جمهور أهل العلم قال بأنه مستحب ذلك وليس واجباً، وجمهور أهل العلم قالوا بأنه إذا فعل ذلك فإنه مكروه، لكن جمهور أهل العلم لم يقولوا إنه حرام».

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