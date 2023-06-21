أستاذ بالأزهر ينصح بختم القرآن في العشر الأوائل من ذي الحجة وصيام أول 9 أيام

نصح الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، المسلمين بختم القرآن في العشر الأوائل من ذي الحجة، فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «اليوم في هذه الأيام المباركة بألف يوم، ويوم عرفة بعشرة آلاف يوم».

وأضاف «تمام» خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»: «فضل وثواب اليوم في العشر الأوائل من ذي الحجة بثواب وفضل ألف يوم، وفضل يوم عرفة أعظم عند الله وأفضل عنده من 10 آلاف يوم».

الصيام من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «الصيام من الأعمال الصالحة في العشر الأوائل من ذي الحجة، أتمنى أن نحرص على هذا الأمر جيدا، حيث يجب أن نصوم أول 9 أيام من الشهر، واليوم العاشر يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك والصيام فيه حرام».

وأشار إلى أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أول 9 أيام من ذي الحجة».