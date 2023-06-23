10 فروق بين بين لحم الأغنام والماعز.. إزاي تعرف الضاني؟

حددت مديرية الطب البيطرى الفارق بين لحوم الاغنام والماعز للرد على كثير من استفسارات المواطنين، وأشارت في تقرير لها إلى الفارق بين لحوم الماعز والأغنام.

لون لحوم الأغنام

اللحم أحمر ناصع وأليافه العضلية دقيقة فى الحيوانات الصغيرة، الدهن يترسب بين العضلات وتحت الجلد وحول الكليتين وهو سهل التفتت، أماالحيوان كبير السن يكون اللحم أحمر داكن وملمسه ناعم وأليافه العضلية كثيفة .

مميزات لحم الماعز

لون اللحم أحمر داكن وأحيانا يصبح بنفسجيا مع ظهور رائحة مميزة للجنس، والدهن يتجمع حول الكليتين بكميات كبيرة وقوام الدهن لزج.

- الذيل يكون دقيقا ورفيعا ولا يحتوي دهنا عند الماعز أما عند الأغنام فمحاط بكمية كبيرة من الدهن وتسمى اللية .

- دهن الماعز لزج لذلك نلاحظ التصاق بعض الأشعار على ذبائحها أما فى الأغنام فهذه الصفة غير موجودة.

- لون لحم الأغنام أفتح من لون لحم الماعز، وكذلك هناك رائحة نشادرية للحوم ذكور الماعز (التيس) وهذه الرائحة لا تظهر في ذبائح الأغنام .

- عند الماعز نلاحظ أن طول عظم الكعبرة ( احدى عظام الساعد) يعادل ضعف طول عظم المشط ، أما عند الأغنام فطول عظم الكعبرة يساوي تقريباً عظم المشط.

- عدد الفقرات العجزية 4 في الماعز وعددها 3 في الأغنام .

- لوح الكتف يكون طويل ورفيع عند الماعز ، وعريض وقصير عند الأغنام.

- عظم القص ( الذى يربط الاضلاع ببعضها) يكون محدب عند الأغنام ، ومسطح عند الماعز.

- يحتوي لحم الضأن على نسبة دهون أعلى من لحم الماعزو الرائحة المميزة لحم الضأن ناتجة عن حمض الكابريليك المخزن في الأجزاء الدهنية من قطع لحم الضأن.

- لحم الماعز يحتوي على نسبة أقل من الكوليسترول والدهون المشبعة والسعرات الحرارية من لحم الاغنام و البقر.

- يحتوى لحم الماعز على بروتين أكثر من لحم الغنم.