«الصحة»: الدهون غير المشبعة السبب في 8.4% من الوفيات بأمراض القلب التاجية

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تبنت مؤخرًا سياسة مهمة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة والمنتجة صناعيًا، لافتًا إلى أنَّ هذه السياسية سيتمّ تطبيقها خلال شهر أكتوبر المقبل، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ وفيات أمراض القلب التاجية تحدث بسبب تناول الدهون غير المشبعة.

ما هي الدهون غير المشبعة؟

وحدد المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، الدهون غير المشبعة وتشمل الأفوكادو، وزيت الزيتون، وزبدة الفول السوداني، والأسماك الدهنية مثل سمك السالمون، والمكسرات واللوز والكاجو وبذور السمسم، والشوكلاتة الداكنة.

وأضاف «عبدالغفار» الدهون غير المشبعة تنقسم الى نوعين، الأول دهون غير مشبعة أحادية، ودهون غير مشبعة متعددة، مشيرًا إلى أن الدهون غير المشبعة تسبب 8.39% من وفيات أمراض القلب التاجية، كما ذكر وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار خلال جلسة نقاشية ضمن قمة القلب العالمية، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بـ«جنيف».

انخفاض معدلات الأنيميا والنقزم في المدارس

وأكّد أنَّ المبادرات الرئاسية ساهمت في الاكتشاف المبكر عن الأمراض غير المعدية، لافتة إلى أنَّ مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية في المدارس «الأنيما والتقزم والسمنة» ساهمت كثيرًا في خفض معدلات الأنيميا والسمنة، مشيرة إلى أنَّ المبادرات الصحية عملت على رفع التوعية لدى المواطنين بأهمية الكشف المبكر عن الأمراض لرفع معدلات الشفاء.