اجتماع وزاري لمتابعة الخطة النهائية لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مناقشة مستجدات التعاون بين الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة

أوضح الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية المشتركة بين الجانبين، حيث بدأ اللقاء بمناقشة أخر المستجدات لمشروع تطوير و تحديث مراكز الألبان ، وأكد على استمرار الوزارة في دعم منظومة مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لزيادة الإنتاجية ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي، مضيفًا أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتحديث مراكز تجميع الألبان من خلال شركاتها التابعة و المتمثلة في شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)، حيث تم مناقشة التعاقد على تنفيذ عدد (41) مركز ألبان على مستوى الجمهورية في (20) محافظة منها (قنا- جيزة – إسماعلية – شرقية – سوهاج – الوادي الجديد) ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم وضع مخطط زمني لتنفيذ تلك المراكز على مدار ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

وفي سياق متصل قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بمناقشة الخطة الزمنية والتصميم النهائي لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير الأصول التابعة لوزارة الزراعة من مختلف الحدائق والمتنزهات وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن لتكون متنفسًا للمواطنين، مؤكدًا على أن الهدف من عملية تطوير الحديقتين هو الحفاظ على قيمتهما وعراقتهما وجعلهما موقعًا سياحيًا وترفيهيًا جذاب.

ومن جانبه أعرب القصير عن سعادته بما يحققه التعاون المثمر بين الوزارتين من نجاح وذلك في العديد من المجالات بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المتاحة للدولة.

وأضاف القصير أن الاجتماع تناول آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروع تطوير الري في محافظة بنى سويف والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي مشيرا إلى أن تطوير منظومة الري تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في حسن إدارة مواردها المائية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، كما تهدف إلى توفير المياه اللازمة لدعم خطة التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي لزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات

وقال القصير إن فوائد منظومة الري الحديث تتمثل أيضا في ترشيد استخدام التقاوي والأسمدة والمبيدات، ما يعود بالنفع على المزارعين، فضلا عن تقليل تكاليف الإنتاج كما تسهم في زيادة الإنتاجية للفدان، وأيضا تقلل من تكاليف استخدام الطاقة.

وأضاف وزير الزراعة إن الاجتماع تناول كذلك التعاون بين الوزارتين في مجال تصنيع آلات ومعدات الميكنة الحديثة لخدمة صغار المزارعين وكذلك تجهيز وتأثيث مجمعات الخدمات الزراعية التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدوره أكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، أن هذا التعاون بين الجانبين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، والاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى كل من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الزراعة، مشيرًا إلى أنه خلال اللقاء تم التأكيد على عمق العلاقات التاريخية والأواصر المتينة بين الوزارتين.

حضر اللقاء كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، والمهندس سامي إبراهيم محمد رئيس مجلس شركة حلوان للصناعات الهندسية، المهندس أشرف حلمي عبد العزيز رئيس قطاعات المشروعات، ومحمد عيد بكر المستشار الإعلامي الوزير، ومحمد أبو المجد عبد الوارث رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.