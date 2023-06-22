إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أُصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متعددة واشتباه ارتجاج في المخ، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين كانوا يستقلونهما إحداهما ملاكي والأخرى ميكروباص، مساء اليوم الخميس، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين فاصطدما معًا.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية فيما هرع المارة إلى مكان الحادث وقدموا المساعدة للمصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف.

بلاغ بحادث تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود إشارة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ملاكي وميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، أعلى كوبري الواسطى بدائرة المحافظة، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص بالحادث

وأسفر حادث طريق أسيوط الغربي اليوم، عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، بينهم 7 من محافظة بني سويف، والأخير من محافظة الجيزة، وهم:

يوسف محمد علي معبد الجواد، 28 سنة، بني سويف، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، واشتباه كسر بالقدم اليمنى. رمضان أحمد محمد عبد المجيد، 63 سنة، مصاب بجرح بالذراع الأيسر. محمد محمود محمد بعد الجواد، 60 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، واشتباه كسر بالحوض. حازم محمد محمد حماد، 25 سنة، مصاب بإصابة بالفقرات العنقية. مصابة مجهولة الاسم والعنوان حوالي 50 سنة، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وجروح بالركبة. أسامة محمد عبد الحليم أحمد، 32 سنة، مصاب بجرح بالساعد الأيسر حوالي 8 سم. إيمان فرج نعمان، 44 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالساعد الأيسر. مصطفى محمد محمود محمد، 25 سنة، ومقيم العمرانية الجيزة، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، وكسر بالفخذ الأيسر.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث على الفور، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين المنقلبتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أسيوط الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.