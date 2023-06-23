أسعار الهدي في الحج 2023 لتقديم الأضاحي وأداء الفريضة

يبحث العديد من المسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج هذا العام عن أسعار الهدي في الحج 2023، وبدأت رحلات الحجاج المصريين إلى المملكة العربية السعودية لإتمام فريضة الحج لهذا العام.

أسعار الهدي في الحج 2023

وعن أسعار الهدي في الحج 2023، يسعى البنك الإسلامي للتنمية في المملكة العربية السعودية إلى تسهيل أداء فريضة الأضحية على الحجاج وجميع المسلمين الراغبين في تقديمها، وذلك من خلال مشروع الأضاحي الذي تشرف عليه المملكة العربية السعودية.

سيكون بإمكان حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لعام 2023 ميلادي (1444 هجري) شراء الأضاحي وسندات الهدي بسعر 720 ريالًا سعوديًا للسند الواحد، ما يعادل تقريباً 5932.10 جنيهًا مصريًا.

تجهيز سند الهدي

يتم إعداد سند الهدي عبر عدة مراحل، حيث يشمل ذلك الكشف الشرعي والبيطري، وإعداده وتنفيذه، وتحكم جودته وتعبئته وتغليفه، وتخزينه وتبريده، وأخيرًا توزيعه عبر أكثر من 300 مركز معتمد في المملكة العربية السعودية.

ويتيح لحجاج بيت الله الحرام حجز الأضاحي والهدي، حيث يقومون باختيار النسك المناسب لهم وإصدار السند بعد الدفع، ثم يتم تنفيذ النسك وأخيرًا يتم توزيعه على المستحقين من خلال مركز التوزيع المعتمد في المملكة العربية السعودية.