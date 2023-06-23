«النقد الدولي»: تجميع 100 مليار دولار من الدول المتقدمة لدعم «النامية»

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إنه من خلال الأدوات التي استخدمها الصندوق، فقد تم اتخاذ قرارين منفصلين، الأول تقديم مخصصات بنحو 50 مليار دولار، والتي جرى توزيعها على الكثير من الدول، والثاني، وكان ذلك في منتصف عام 2019، حيث كانت الدول تبحث عن مجال مالي تعمل من خلاله، حيث ساعد الصندوقُ الدولَ بسبب قوة الأعضاء التي لديهم ملاءة مالية.

وأضافت جورجيفا، في كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، التي نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: «اتخذنا قرارا شجاعا بمساعدة الدول التي ليس لديها أموال، ونحصل على أموال من الدول التي لا تحتاج إلى هذه المخصصات، وتمكننا من حشد 100 مليار دولار».

وتابعت رئيسة صندوق النقد الدولي: «أريد أن أشكر فرنسا واليابان لأنهما قدما 40% من أموال الطوارئ، كما قدمت الصين 28% من المخصصات التي نحتاج إليها، ونعمل على حشد التمويل من القطاع الخاص من أجل مواجهة تغيرات المناخ».