صندوق النقد الدولي يحذر من الاضطرابات وسط مأزق سقف الديون الأمريكية

أعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، عن قلقها إزاء المأزق المستمر بشأن سقف الديون بين إدارة بايدن وكبار الشخصيات الجمهورية في واشنطن، وأكدت جورجيفا أن التخلف عن السداد المحتمل من جانب الولايات المتحدة سيكون له عواقب بعيدة المدى، ما قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في الاقتصاد العالمي.

صندوق النقد يؤكد ضرورة الخروج من مأزق الديون الأمريكية

خلال مؤتمر صحفي عقب مشاورات لصندوق النقد الدولي، أكدت جورجيفا على أهمية سوق الخزانة الأمريكية كقوة استقرار للنظام المالي العالمي، وأوضحت أن أي اضطراب في هذا السوق، بسبب مأزق سقف الديون الأمريكية، من شأنه أن ينشئ حالة من عدم اليقين والتقلب في الاقتصاد العالمي، ومقارنته بالتنقل في المياه المجهولة والمضطربة.

وذكرت جورجيفا كذلك أن المأزق الحالي أدى بالفعل إلى قلق واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، وهو ما تعتقد أنه ما كان ينبغي أن يكون مشكلة في المقام الأول، وأكدت أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي حتما إلى انكماش اقتصادي في كل من الولايات المتحدة وعالميا، ما يؤدي إلى تفاقم التحديات الحالية التي تواجهها المؤسسات المالية، وتشمل هذه التحديات الآثار المستمرة لوباء كورونا ونقاط الضعف المرتبطة بالأزمة في أوكرانيا.

مخاطر محتملة لتخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون الأمريكية

وتؤكد ملاحظات مدير صندوق النقد الدولي على المخاطر المحتملة والعواقب السلبية لتخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون الأمريكية على المسرح العالمي، بينما يراقب صندوق النقد الدولي، بصفته مؤسسة مالية دولية رئيسية، ويقيّم عن كثب التطورات والسياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء فيه، وتعكس تعليقات جورجيفا مخاوف المنظمة بشأن تأثير مأزق سقف الديون على الاقتصاد العالمي.