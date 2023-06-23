تكريم حفظة القرآن الكريم في سيوة.. بينهم طالبة إعدادي تُحفظ 130 طفلا بقريتها

نظمت مدينة سيوة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، حفل تكريم 10 من حفظة القرآن الكريم من أبناء المدينة، بينهم إيمان محمد عمر، الأولى على معهد المراقي الأزهري في مسابقة حفظ القرآن كاملا بأحكام التلاوة والتجويد والطالبة بالشهادة الإعدادية.

وأقيمت الاحتفالية في الخيمة التراثية في سيوة، بحضور الدكتور سعيد صلاح الدين عامر، الأمين العام المساعد لمركز البحوث الإسلامية ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ عبدالحكيم سلطان، مدير عام وعظ مطروح، والشيخ محمد منصور، مدير إدارة أوقاف سيوة، والشيخ محمد الهرام، مدير مكتب وعظ سيوة، ومحمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، وموسى إبراهيم موسى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن بسيوة، ومشايخ قبائل سيوة.

دعم حفظة القرآن الكريم

وأكد رئيس مدينة سيوة في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، أن هناك دعم دائم من محافظة مطروح ومجلس مدينة سيوة لحفظة القرآن الكريم وأوائل الشهادات والمراحل التعليمية المختلفة، وإقامة حفل تكريم سنوي لهم يأتي لتحفيزهم على مواصلة التميز وتكريمهم مع أولياء أمورهم.

تحفيظ 130 طفلا القرآن بقرية المراقي

وقال محمد عمر، والد الطالبة إيمان، «الحمد لله حصول ابنتي إيمان على المركز الأول بالمعهد الأزهري، والمركز الثاني على مستوى سيوة في حفظ القرآن الكريم، وهذا بفضل الله ومجهود المحفظين معها، الشيخ عثمان أحمد محمد حامو والشيخ أبو القاسم أحمد محمد، وهي الآن تكمل المسيرة وتقوم بتحفيظ 130 من أطفال قرية المراقي القرآن بشكل يومي من خلال الكُتّاب، تحت إشراف الأوقاف بسيوة لإعداد جيل جديد من حفظة القرآن».