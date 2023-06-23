أحمد سعد ينتظر مولوده الثاني وزوجته تكشف عن الصور

كشفت علياء بسيوني زوجة الفنان أحمد سعد، عن انتظارهما لمولودهما الثاني، من خلال مشاركتها عددا من الصور الخاصة بها، تكشف عن حملها، من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وشاركت علياء بسيوني زوجة أحمد سعد جمهورها، بعدد من الصور لها التي ظهرت فيها ببطن منتفخة، وعلقت عليها قائلة: «أحب هذا»، وبعدها انهالت عليها التعليقات تهنئها بحملها متمنين لها السلامة.

أحمد سعد ينتظر مولوده الثاني

يذكر أن الفنان أحمد سعد يعيش مؤخرا حالة كبيرة من النشاط الفني، حيث طرح مؤخرا الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «مستر إكس» الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي وذلك من خلال فيديو كليب من داخل العمل تحت عنوان «اختياراتى مدمرة حياتي».

يذكر أن أغنية «اختياراتي مدمرة حياتي» هى من كلمات منة عدلى القيعي وألحان أحمد طارق يحيي وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ووصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن الى مليون مشاهدة.