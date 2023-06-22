تفاصيل أعداد الحجاج في السعودية هذا العام.. العودة لمستويات ما قبل كورونا

كشفت وسائل إعلامية سعودية عن تقديرات تقريبية لأعداد الحجاج في المملكة العربية السعودية لموسم الحج 1444 هجريا، في الوقت الذي خرج فيه وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، ليؤكد عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مشددا أنه ليست هناك قيود على أعمار الحجاج في موسم الحج لهذا العام.

جهات تساعد أعداد الحجاج الكبيرة في السعودية هذا العام

وأضاف وزير الحج السعودي، بحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الخميس، تعليقا على أعداد الحجاج بالمملكة العربية السعودية مؤكدا أن هناك37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا العام، مشيراً إلى أن سعر تكلفة الحج انخفض لحجاج الخارج بنسبة تصل إلى 39%.

رغبة في الوصول إلى نفس أعداد الحجاج في السعودية قبل كورونا

وتستضيف السعودية أول مناسك الحج، الأسبوع المقبل، دون قيود مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، ووصل أعداد الحجاج في السعودية إلى 2.5 مليون شخص فريضة الحج عام 2019، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى مليوني شخص هذا العام.

زيادة عدد لغات الترجمة بعد زيادة أعداد الحجاج في السعودية

وبسبب زيادة أعداد الحجاج في السعودية، أطلقت منصة «نسك حج» بـ 7 لغات متنوعة لتكون منصة خاصة بحجاج أوروبا، والأمريكتين ، وأستراليا، والقادمين من أكثر من 58 دولة، لتمكنهم من التقديم المباشر لحج 1444 هـ 2023 م واختيار الحزم المرغوبة من الباقات والخدمات التي توفر تجربة متكاملة لأداء فريضة الحج لحجاج تلك الدول مثل: رحلات الطيران، والسكن، والنقل، وخدمات الإعاشة، وخدمة المرشد المرافق للحجاج، وخدمات الدفع المتعددة، والدعم الفني، إلى جانب بطاقة الحاج الذكية التي تمثل هوية الحاج، حيث تواصل الوزارة جهودها في تطوير التقنيات المتعلقة بها؛ لتسهم بشكل فعال في تنظيم وتسهيل العديد من الخدمات.