أستاذ بالأزهر عبر قناة الناس: يوم عرفة يعتق فيه الله الرقاب من النار

قال الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنّ يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، حيث يقف فيه الحجاج على جبل عرفات.

وأضاف «تمام» خلال لقائه مع الإعلامية مروة شتلة، مقدمة برنامج «البيت»، المذاع على قناة «الناس»، أنّ هذا اليوم عظيم جدا للحجاج وغيرهم، فلا يُحرم ثواب هذا اليوم أي مسلم، مشددًا على أنه أعظم وأكثر يوم يُعتق فيه الله عز وجل الرقاب من النار.

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: «يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.. والدعاء في يوم عرفة مقبول إن شاء الله، وكان أحد الصالحين يقول كنا ندخر حاجاتنا ليوم عرفة ليقيننا أن الدعاء فيه مجاب، وقال أحد الصالحين أيضا، والله ما دعوت دعوة في يوم عرفة ودار عليها الحول إلا ورأيتها مثل فلق الصبح».