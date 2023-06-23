مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في مشاجرة بالخليفة 

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، توفي متأثرًا بإصابته بجرح نافذ وجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول المتوفى وشخصين، مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وطرف ثان: 4 أشخاص ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض «مطواة»، وأثناء تواجد الطرف الأول بمحل عملهم بدائرة القسم حضر الطرف الثاني وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب لوجود خلافات سابقة بينهم وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام السلاح المضبوط بحوزته.

نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.