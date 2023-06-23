ضبط شاب متهم بسرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية – له معلومات جنائية) وبحوزته عدد (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد مجهولة المصدر.

واعترف المتهم بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب «الخلع»، وأمكن التوصل للمجني عليه، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة

كما اعترف المتهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقه أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجني عليهما تعرفا على المضبوطات، وتهماه بالسرقة.