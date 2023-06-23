ضبط متهم بالنصب على المواطنين وإيهامهم بالتعيين في جهات حكومية بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من آخر، لتحصله منه على مبلغ مالي عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالي، واتهمه بالنصب عليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته 2 طبنجة صوت، عدد من طلقات الصوت، 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض، عصا خشبية.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتواءها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها في النصب على عملائه.