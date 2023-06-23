ضبط مخالفات في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز بالدقهلية، أسفرت عن ضبط مخابز مخالفة اليوم في مدينة دكرنس.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز

وأوضح أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظة الدقهلية، باستمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان القانونية وضمان وصولة الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات والقوانين التموينية.

ضبط مخالفات تموينية في الأسواق والمخابز

وأوضح أن الحملات التموينية أسفرت عن الآتي:

- محضر تجميع 323 بطاقة تموينية ذكية، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

- محضر إثبات مبيعات وهمية لعدد 3525 رغيفا.

- 12 محضر تصرف في 68 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 33 محضر نقص وزن بمقدار من 7 إلى 25 جراما.

- 10 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 18 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

- محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 5 محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل «تموين الدقهلية» على استمرار مديرية التموين بالدقهلية في عمل حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.