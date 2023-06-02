ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة على مخابز الدقهلية فجر اليوم

كشف السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام حملات مرورية مفاجئة على المخابز فجر اليوم الجمعة، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات داخل المخابز، وجرى التحفظ على المخالفات، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة.

حملات مرورية مفاجئة على المخابز بالدقهلية

وأشاروكيل وزارة التموين بالدقهلية في بيان له، الى أن الحملات المرورية جاءت بناءً على تعليمات وزير التموين ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، ومراقبة مدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف، أن الحملات المرورية التي قام بها مع المسئولين فجر اليوم وقعت داخل عدة مراكز تابعة للمديرية، وهي بلقاس وشربين وميت غمر.

تحرير محاضر بالمخالفات التموينية بالدقهلية

وأضاف أن الحملات المرورية فجر اليوم أسفرت عن ضبط المخالفات وتحرير محاضر كالآتي:

- 24 محضر نقص وزن بمقدار من 10: 29 جراما.

- 1 مخبز لتجميعه عدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 11 محضر تصرف في إجمالي 130 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلوجراما.

- 6 محاضر غلق بدون إذن رسمي.

- 2 محضر عدم وجود ميزان معتمد.

- 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على استمرار مديرية التموين في شن الحملات المرورية المفاجئة على الأسواق والمخابز، موضحا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي من أجل مصلحة المواطنين.