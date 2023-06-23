المفتي يوضح أعمال الحجاج يوم التروية.. الثامن من ذي الحجة

مع حلول موسم الحج يحرص غالبية المسلمين على أداء المناسك، بما فيها يوم التروية، ولذلك أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أعمال الحجاج يوم التروية، وأهم أعمال المناسك في هذا اليوم.

أعمال الحجاج يوم التروية

وقال الدكتور شوقي علام، في فتوى عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء بشأن أعمال الحجاج يوم التروية، إنه اليوم الثامن من ذي الحجَّة؛ وسُمِّيَ بهذا الاسم لأنَّ الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ قال العلامة البابرتي في "العناية شرح الهداية" (2/ 467، ط. دار الفكر): [وَقِيلَ: إنَّمَا سُمِّيَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ بِالْمَاءِ مِنْ الْعَطَشِ فِي هَذَا الْيَوْمِ يَحْمِلُونَ الْمَاءَ بِالرَّوَايَا إلَى عَرَفَاتٍ وَمِنًى] اهـ.

تعرف على أعمال الحجاج يوم التروية

وأضاف مفتي الجمهورية استكمالا للحديث حول أعمال الحجاج يوم التروية، أن الحاج المُفْرِد والقارن يذهب إلى منى ضحى، وكذلك المُتَمَتِّع لكن بعد أن يُحْرِم؛ لأنَّه قد تحلَّل من إحرامه بعد أداء العمرة، وكذلك يُسْتَحَبُّ للذاهب إلى منى الاغتسال، ثم يلبس ملابس الإحرام، فإن كان متمتعًا فليحرم بالحج كما ذكرنا، وليكثر الحاجّ من التلبية.

المفتي يوضح أعمال الحجاج يوم التروية

وتابع الدكتور شوقي علام، حديثه بشأن أعمال الحجاج يوم التروية، بأنّ الحاج يصلّي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وله أن يقصر الرباعية، لكن دون جمع، والذهاب إلى منى والمبيت بها في هذا اليوم سنة.

وأشار إلى أنه يجرى تنظيم رحلات الحج المصري على الخروج في يوم التروية إلى عرفة مباشرة دون المبيت بمنى، ولا شيء على الحاجّ في هذه الحالة؛ لأنَّ المبيت بمنى سنة، واتباع النظام مطلوب؛ حتى لا تختلّ أمور الحجيج.