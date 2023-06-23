الداخلية: تحرير 248 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق خلال 24 ساعة

(تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير (248) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة)

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (248) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.