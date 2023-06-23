مدينة زابل الإيرانية تسجل أعلى درجة حرارة بالعالم رغم مرورها بشتاء قارس

أصبحت مدينة زابل الإيرانية أعلى مدينة تسجل درجة حرارة، أمس الأول، حيث بلغت 50.8 درجة مئوية، وهي الأعلى على مستوى العالم بين أكثر من 8800 منطقة تم تسجيل درجات حرارة فيها، وفقًا لما ذكرته لوكالة «سبوتنيك».

مدينة زابل الإيرانية تسجل أعلى درجة حرارة

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس، أن مدينة زابل الإيرانية في شمال محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران تسجل أعلى درجة حرارة حول العالم، وهي المرة الأولى منذ 60 عامًا التي تتجاوز فيها درجة الحرارة 50 درجة مئوية في فصل الربيع.

وأفاد الموقع بأن مدينة زابل الإيرانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم منذ إنشاء محطة للأرصاد الجوية في المدينة، حيث بلغت 51 درجة مئوية في فصل الصيف عام 1970.

وعلى الرغم من أن المدينة شهدت قبل أشهر فصل شتاء قارس وتجاوزت ثالث أبرد فتراتها في الـ60 عامًا الماضية، إلا أنها سجلت الآن أعلى درجة حرارة في العالم.

درجة الحرارة في مدينة زابل تسجل أعلى مستوي في العالم

وتجاوزت درجة الحرارة في مدينة زابل الإيرانية أعلى مستوى في العالم، على الرغم من أن المدينة شهدت فترة شتاء قارسة قبل بضعة أشهر، حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 11.2 درجة مئوية تحت الصفر، وهي الأعلى منذ 60 عامًا.

وفي العام 1971، سجلت محطة الأرصاد الجوية في المدينة أدنى درجة حرارة في العالم عندما انخفضت درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية تحت الصفر.