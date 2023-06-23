طقس الإسكندرية غدا.. ارتفاع درجات الحرارة واستقرار الأمواج

يشهد طقس الإسكندرية غدا السبت، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يبدأ اليوم بشبورة مائية على الطرق السريعة المؤدية إلى المحافظات، بالإضافة إلى الطرق الزراعية، فيما يستمر نشاط الرياح واعتدال الأمواج، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا السبت الذي يتزامن مع الأسبوع الأول من فصل الصيف وقبل أيام قليلة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا مع نشاط رياح ملحوظ، وتوسط في ارتفاع الأمواج مع غياب فرص سقوط الأمطار، ما يعد ملائما لنزول البحر والاستمتاع، ويستمر هذا الطقس خلال الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا حار نهارا ومعتدل ليلا، وسرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة.

شواطئ الإسكندرية تستقبل المواطنين

وتستمر شواطئ الإسكندرية في استقبال المواطنين لممارسة الرياضة والاستمتاع بالبحر، حيث يرتبط طقس الإسكندرية غدا أيضا بحالة البحر، والتي تتباين بين خفيفة إلى معتدلة، في ظل توسط ارتفاع الموج من 1.25 إلى 1.75 متر، كما بدأ المصطافون في النزول إلى البحر.