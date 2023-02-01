تفاصيل شخصية أروى جودة في مسلسل «الإمام الشافعي»

تواصل الفنانة أروى جودة، تصوير مشاهدها في مسلسل «الإمام الشافعي» بطولة الفنان خالد النبوي، المُقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2023، حيث ينتمي المسلسل إلى الأعمال الدينية التاريخية الضخمة.

علينا أن نأخذ وقتنا في التصوير

وقالت أروى جودة، في تصريحات تليفزيونية لها، إنه تُجسد شخصية «حُسن» تلتقي بالإمام الشافعي، وهي الشخصية التي يُجسدها خالد النبوي، لافتة إلى الصعوبات التي تواجهها في هذا العمل، نظرًا لضخامة الإنتاج والديكور، قائلة: «التصوير صعب جدًا، وفيه معارك وتحضيرات كثيرة، وديكورات صعبة، وملابس، لذلك علينا أن نأخذ وقتنا في التحضيرات والتصوير».

تعرف على أبطال وصناع مسلسل الإمام الشافعي

ويشارك في بطولة مسلسل الإمام الشافعي كل من نضال الشافعي، خالد أنور، محمد الشرنوبي، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، خالد القيش، وسلمى أبو ضيف وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

وكانت الفنانة أروى جودة قد شاركت مؤخرا في مسلسل باولو، مع الفنان حسن الرداد، والذي عُرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.