الأوبرا تحتفل بعيد الأضحى.. مؤلفات روحانية للإنشاد بمعهد الموسيقى

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بعيد الأضحى المبارك، إذ تقدم فرقة الإنشاد الديني حفلا بقيادة المايسترو عمر فرحات وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 26 يونيو على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن برنامج الأوبرا نخبة مختارة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات منها «فازوا بنيل الأماني للشيخ سيد موسى، يا رايحين عند النبي - روح الوجود لـ أحمد عبد الله، عليك صلاة الله لـ فريد الأطرش، قسماً بنور المصطفى - قم بالليل - إلزم الباب للشيخ محمد عبد الله، ابتهال عن الحج من التراث الصوفي، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي، التكبيرات من التراث الديني، يا رايحين للنبي الغالي لـ رياض السنباطي، حبيب الله يا خير البرية لـ جمال سلامة، لا إله إلا الله - أسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوي.. أداء ولاء رميح، بلال مختار، تامر ناجح، حسام صقر، طه حسين، أحمد حسن، حسام صالح، أحمد العمري».

معلومات عن فرقة الإنشاد الديني

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني، شاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.