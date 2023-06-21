رئيس الأوبرا: دور كبير لـ «المتحدة» في إظهار المواهب الشابة بنقل حفلات على الهواء

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنَّ الأوبرا تستهدف طوال الوقت العمل على تطوير الحفلات وصياغة الموسيقى العربية والاستفادة من كل التجارب العالمية والمحلية وتطوير شكل وبناء الموسيقى العربية.

داغر: قريبا سنرى مهرجان الموسيقى العربية بشكل مختلف

وأضاف «داغر» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» تقديم الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أنه «قريبا سنرى مهرجان الموسيقى العربية بشكل مختلف ومشروع الفنان مدحت صالح «الأساتذة» يقدم شكلا مختلفا للأغنية المصرية من لحن وغيره، وكانت هناك محاولات طوال الوقت من فنانين آخرين لتقديم ألحان خالدة بتوزيعات جديدة مثل محاولات الفنان علي الحجار، منذ بداياته وأول ألبوم له وحتى الآن».

دور الشركة المتحدة في عرض المواهب الفنية الجديدة

تابع رئيس دار الأوبرا المصرية، بأنه جرى قطع شوط كبير في محاولات القرب من الذوق العام للجمهور في مصر وعرض المواهب الجديدة في حفلات دار الأوبرا على الهواء من خلال الشركة المتحدة، قائلاً: «عملنا نقلة كبيرة وظهر بوضوح على السوشيال ميديا خاصة بعد نقل احتفال بذكرى عبد الحليم حافظ ليتفاعل الجمهور مع الأصوات الشابة الجميلة وإعادة الأغاني، الأمر المبشر لإعادة إنتاج العروض الفنية».