«الأوبرا» تحتفل بذكرى 30 يونيو.. أعمال وطنية للتراث بمعهد الموسيقى

تحت عنوان ثورة شعب، تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالاتها بذكرى ثورة 30 يونيو، إذ تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، أمسية وطنية في الثامنة والنصف، مساء الأحد المقبل، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

برنامج الاحتفالية في الأوبرا

يتضمن برنامج احتفالية الأوبرا، مجموعة من الأعمال الحماسية لكبار الملحنين، منها «مصر تتحدث عن نفسها - موسيقى يا ليلة العيد لـ رياض السنباطي، حب الوطن - مصر يا أم الدنيا - الله يا بلادنا الله - يا نسمة الحرية لـ محمد عبد الوهاب ، بالسلام لـ محمد الموجي، أحلى بلد بلدي - على الربابة - يا حبيبتي يا مصر لـ بليغ حمدي، على الدوار لـ أحمد صدقي، أنا المصري لـ سيد درويش».

أغاني احتفالية 30 يونيو

وينضم إليها أيضًا، أغنية بلدي أحببتك يا بلدي لـ محمد فوزي، حبايب مصر لـ حلمي بكر، صورة لـ كمال الطويل، مصر اليوم في عيد لـ عمر الجيزاوي، بحبك يا مصر لـ محمد سلطان وأداء أنغام مصطفى، أحمد الوزيري، محيي صلاح، حنان الخولي، أحمد محسن، رضوى سعيد، محمد شوقي، حنان عصام وعبد الله لبيب الحاصل على جائزة الصوت الذهبي 2019، وجائزة الدكتورة رتيبة الحفني 2021.