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آخر موعد للتقدم إلى وظائف دار الأوبرا.. تعرف على الأوراق المطلوبة

كتب:

إلهام الكردوسي
07:55 ص | الأربعاء 21 يونيو 2023
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

بدأت وزارة الثقافة متمثلة في دار الأوبرا المصرية في تلقي طلبات المتقدمين في الوظائف الشاغرة بالأوبرا، والتي أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية حيث حددت الأوبرا عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للوظائف المطلوبة.

وظائف دار الأوبرا المصرية

وتشمل الوظائف:

مدير عام الإدارة العامة لخشبة المسرح.

مدير عام الإدارة العامة لأكسسوار الفنانين.

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للموسيقى والباليه والأوبرا.

مدير عام الإدارة العامة للمخازن.

مدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الهيئة.

مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري.

المستندات المطلوبة

(أصل + 6 نسخ تتضمن ) طلب شغل الوظيفة - صورة المؤهـل - بيانحالة معتمد ومختوم من جهة العمل - شهادة ببيان الجزاءات - أبرز إنـجـازات المتقدم خلال الحياة الوظيفية - بيان مقترحات تطويرالوظيفة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وعدد 7 صور شخصية 4×6.

ويستمر باب التقديم في وظائف دار الأوبرا في الفترة من 12 يونيو الجاري وحتى يوم 12 يوليو 2023، إذ تتاح فرصة التقديم نحو شهر كامل.

وأشارت بوابة الوظائف إلى أن التقديم سيكون إلى اللجنة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالمبنى الإداري بمقر دار الأوبر المصرية بالجزيرة.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي